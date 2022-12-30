Лідера гурту Aerosmith Стівена Тайлера звинуватили в сексуальному насильстві над неповнолітньою

Американського музиканта, лідера гурту Aerosmith Стівена Тайлера звинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітньою. Позивачка Джулія Голкомб стверджує, що Тайлер вступив з нею у сексуальні стосунки в середині 1970-х, коли їй було 16 років.
Про це повідомляє The Rolling Stone із посиланням на матеріали справи.
Голкомб звинувачує Тайлера в сексуальному насильстві, сексуальних побоях та навмисному спричиненні емоційного стресу. Позов подали відповідно до законодавства Каліфорнії, яке тимчасово скасувало терміни давності за звинуваченнями в сексуальному насильстві в дитинстві.
У позові Джулія Голкомб стверджує, що Тайлер переконав її маму надати опіку над нею, коли їй було 16 років — це дозволило їй жити з ним і вступати в сексуальні стосунки. Вона заявляє, що вони були разом три роки із 1973 року. У Стівена Тайлера є мемуари, у яких він розповідав що «майже взяв наречену-підлітка» і що «її батьки закохалися в мене, підписали папір, щоб я отримав опіку, щоб мене не заарештували, якщо вивезу її зі штату. Я взяв її із собою в тур».
У позові Голкомб стверджує, що вона «була безсила чинити опір владі, славі та значним фінансовим можливостям» Тайлера, і що він «примушував і переконував повірити в те, що це був «роман».
Голкомб каже, що познайомилася з Тайлером (якому на момент їхньої зустрічі було 25) одразу після свого 16-річчя, коли Aerosmith давали концерт у Портленді (штат Орегон) 1973 року. За її словами, Тайлер забрав її у свій готельний номер, де вони обговорювали вік Голкомб. Після того, як він нібито запитав, чому вона всю ніч була сама, Голкомб розповіла про домашні проблеми. Потім він «вчинив над нею різні дії злочинного сексуального характеру», а наступного ранку відправити додому на таксі.
До 1974 року, як стверджується в позові, Тайлер переконав матір Голкомб дозволити йому стати її опікуном, що дозволило б йому легше мандрувати з нею. Тайлер нібито пообіцяв матері дівчини записати її до школи та подбати про медичну допомогу. Тайлер «не виконав ці обіцянки і натомість продовжував подорожувати з позивачем та постачати йому алкоголь та наркотики».
Голкомб також стверджує, що вона була вагітна від Тайлера у 1975 році, коли їй було 17 років, але зробила аборт після того, як Тайлер наполіг на тому, щоб вона перервала вагітність після пожежі у квартирі — дитина нібито постраждала. Після аборту Голкомб покинула Тайлера і повернулася до Портленду, де стала побожною католичкою, зустріла свого чоловіка і поховала свій попередній досвід спілкування з Тайлером, доки він не написав про нього у своїй книзі.