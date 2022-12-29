Засновнику «ПВК Вагнер» пригожину присудили звання «корупціонер року»

Міжнародна організація «Центр розслідування корупції та організованої злочинності» (OCCRP) присудила засновнику «ПВК Вагнер», так званому кухарю путіна євгену пригожину звання «корупціонер року».

Про це йдеться на сайті OCCRP.

Там повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну на боці кремля воює незаконна приватна армія, яка активно поповнюється увʼязненими з російських колоній.

«Очолює її євген пригожин — олігарх, який цього року став живим символом найжахливіших явищ росії. Брудні гроші, первісне насильство, цинізм і безкарність навіть перед обличчям російського закону — усі похідні схвалюваної державою корупції обʼєднуються в його постаті», — зазначили в OCCRP.

Окрім пригожина, на це звання претендували Суд Євросоюзу, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент Нікарагуа Даніель Ортега.

Минулого року звання «корупціонер року» отримав самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко.