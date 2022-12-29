Президент підписав закон про медіа. Це одна з вимог ЄС для початку перемовин про вступ

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про медіа».

Про це зазначається в картці документу на сайті Верховної Ради України.

Документ визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду в цій сфері.

Згідно із законом, канал «Рада» стає державним, він має транслювати засідання парламенту, а під час воєнного стану й обмеження прямих трансляцій канал викладатиме записи пленарного засідання в день його проведення.

Ухвалення цього закону є однією з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ України в ЄС.

Закон передбачає регуляцію онлайн-ЗМІ, діяльність блогерів і різних вебплатформ. Окремий розділ закону присвячений мовленню громад (community media) — третьому сектору мовлення, що існує в Європі паралельно із суспільним і комерційним. Також документ передбачає розширити повноваження регулятора — Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Документ має узгодити українське законодавство з вимогами Аудіовізуальної директиви ЄС.