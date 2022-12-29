Болгарія викликала посла росії через оголошення в розшук журналіста Bellingcat Христо Грозева

Болгарія висловила протест росії через оголошення в розшук журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозева.

Про це пише Reuters.

Тимчасовий виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Гилиб Донев заявив, що Болгарія вимагатиме від рф повної інформації про те, чому Грозева оголосили в розшук.

«Цей акт є неприйнятним. Він являє собою наступ на свободу слова і спробу залякати болгарського громадянина», — зазначив Донев.

Для вручення протесту Міністерство закордонних справ Болгарії викликало посла росії в Софії Елеонору Митрофанову.

Митрофанова відповіла, що Болгарія має запитати міністерство внутрішніх справ рф, чому Грозев опинився в списку. «Те, що Грозев не бажаний у росії, «не означає, що хтось буде шукати його по всьому світу», — додала вона.

Сам Христо Грозев сказав в інтервʼю болгарському телеканалу NOVA, що боїться за своє життя. За його словами, хтось із власної ініціативи може захотіти зробити «послугу кремлю» і спробувати ліквідувати або викрасти його.

Грозєв розповів, що йому пропонували допомогу Нідерланди, Швеція, Естонія та Австрія, де він жив протягом останніх років. В Офісі президента Болгарії заявили, що Софія теж вживає заходів, щоб убезпечити журналіста.