Болгарія викликала посла росії через оголошення в розшук журналіста Bellingcat Христо Грозева

Болгарія висловила протест росії через оголошення в розшук журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозева.
Про це пише Reuters.
Тимчасовий виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Гилиб Донев заявив, що Болгарія вимагатиме від рф повної інформації про те, чому Грозева оголосили в розшук.
«Цей акт є неприйнятним. Він являє собою наступ на свободу слова і спробу залякати болгарського громадянина», — зазначив Донев.
Для вручення протесту Міністерство закордонних справ Болгарії викликало посла росії в Софії Елеонору Митрофанову.
Митрофанова відповіла, що Болгарія має запитати міністерство внутрішніх справ рф, чому Грозев опинився в списку. «Те, що Грозев не бажаний у росії, «не означає, що хтось буде шукати його по всьому світу», — додала вона.
Сам Христо Грозев сказав в інтервʼю болгарському телеканалу NOVA, що боїться за своє життя. За його словами, хтось із власної ініціативи може захотіти зробити «послугу кремлю» і спробувати ліквідувати або викрасти його.
Грозєв розповів, що йому пропонували допомогу Нідерланди, Швеція, Естонія та Австрія, де він жив протягом останніх років. В Офісі президента Болгарії заявили, що Софія теж вживає заходів, щоб убезпечити журналіста.
- У липні 2022 року федеральна служба безпеки рф заявила, що Грозев працює на британську зовнішню розвідку MI6 і брав участь у спробі викрадення російських літаків.
- 26 грудня міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук журналіста міжнародної групи Bellingcat Христо Грозева.