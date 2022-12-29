До Землі наближається останній цього року астероїд — він не загрожує планеті

У пʼятницю, 30 грудня, повз Землю пролетить останній у цьому році астероїд, діаметр якого становить близько 16 метрів (приблизно розмір приватного будинку).

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Астероїд 2022 YG5 максимально наблизиться до Землі на відстань 3 120 000 км. Швидкість руху астероїда становитиме 51 286 км за годину.

Науковці не відносять цей астероїд до класу потенційно небезпечних, оскільки його довжина не перевищує 150 метрів. Водночас максимальна відстань від астероїда до планети Земля становитиме менш ніж 7,5 млн кілометрів.

Якщо б він відповідав обом цим параметрам, то міг би нести загрозу.