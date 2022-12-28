Біля берегів Бразилії врятували рибалку, який випав із човна і два дні провів в Атлантичному океані на буї

В Атлантичному океані, біля берегів Бразилії знайшли рибалку, який випав із човна і два дні пробув у відкритих водах, тримаючись на сигнальному буї.

Про це повідомляє BBC.

Ідеться про 43-річного Девіда Соареса. Його човен знайшли дрейфуючим в Атлантичному океані. Чоловік розповів журналістам, що впав зі свого рибальського судна і плив чотири години.

«Вода була неспокійною, було вітряно, тому я вирішив дозволити течії забрати себе, щоб витрачати менше енергії», — розповів Соарес.

Потім він досяг сигнального буя біля порту Асу та піднявся на нього. Через два дні Соареса помітив один з товаришів-рибалок, який вирушив на його пошуки після того, як родина забила на сполох.