Три іспанських села увійшли до щорічного переліку найкращих від ООН для локального туризму

Одразу три іспанських села увійшли до щорічного рейтингу найкращих для локального туризму від ООН. Цей рейтинг включає різні туристичні села, які допомагають розвитку місцевої спільноти та створюють робочі місця.
Про це пише The Guardian.
Загалом у список увійшли 32 села з різних країн світу, але з Іспанії найбільше. У Всесвітній туристичній організації (UNWTO) відзначили середньовічне каталонське село Рупіт, гірське село Алькесар та село Гвадалупе, де розташовий відомий монастир.
«Ми раді, що UNWTO визначив Іспанію як країну з найбільшою кількістю сіл у своєму списку. Ми прагнемо просувати громадський туризм по всій Іспанії та дуже раді міжнародному визнанню», — зазначив директор Іспанського туристичного офісу Мануель Батлер.
Загалом країни-члени організації номінували 136 сіл. Кожна країна мала змогу номінувати по три села. До переліку увійшли 32 села із 18 країн світу. Повний перелік має такий вигляд:
- Целль-ам-Зеє, Австрія
- Ваграйн, Австрія
- Пукельдон, Чилі
- Дачжай, Китай
- Цзінчжу, Китай
- Чоачі, Колумбія
- Агуаріко, Еквадор
- Ангочагуа, Еквадор
- екопоселення Мулу, Ефіопія
- Местія, Грузія
- Кфар-Кама, Ізраїль
- Сауріс-Царе, Італія
- острів Джильо, Італія
- Умм Кайс, Йорданія
- Кріл, Мексика
- Ель Фуерте, Мексика
- Ксар Елькхорбат, Марокко
- Мулай Бузерктун, Марокко
- Ламас, Перу
- Ракчі, Перу
- Каштелу-Ново, Португалія
- Пхьонса-рі, Південна Корея
- Расінарі, Румунія
- старе місто Аль-Ула, Саудівська Аравія
- Бохінь, Словенія
- Рупіт, Іспанія
- Алькесар, Іспанія
- Гвадалупе, Іспанія
- Муртен, Швейцарія
- Андерматт, Швейцарія
- Біргі, Туреччина
- Тай Хай, Вʼєтнам