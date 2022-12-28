Три іспанських села увійшли до щорічного переліку найкращих від ООН для локального туризму

Одразу три іспанських села увійшли до щорічного рейтингу найкращих для локального туризму від ООН. Цей рейтинг включає різні туристичні села, які допомагають розвитку місцевої спільноти та створюють робочі місця.

Про це пише The Guardian.

Загалом у список увійшли 32 села з різних країн світу, але з Іспанії найбільше. У Всесвітній туристичній організації (UNWTO) відзначили середньовічне каталонське село Рупіт, гірське село Алькесар та село Гвадалупе, де розташовий відомий монастир.

«Ми раді, що UNWTO визначив Іспанію як країну з найбільшою кількістю сіл у своєму списку. Ми прагнемо просувати громадський туризм по всій Іспанії та дуже раді міжнародному визнанню», — зазначив директор Іспанського туристичного офісу Мануель Батлер.

Загалом країни-члени організації номінували 136 сіл. Кожна країна мала змогу номінувати по три села. До переліку увійшли 32 села із 18 країн світу. Повний перелік має такий вигляд: