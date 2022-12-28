У Мексиці президент просить не приймати подарунки від наркокартелів. Так банди «заробляють» довіру в людей

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав громадян не приймати подарунків від наркокартелів, бо так вони намагаються «заробити довіру у населення».

Двадцять першого грудня у мережі поширилося відео, де вантажівки з гірляндами та іграшками проїжджають бідним районом міста Гвадалахара, штат Халіско.

З гучномовців водії вихваляли картель Халіско та ватажка місцевої банди, відомого на прізвисько RR.

Така розвага й подарунки додали людям новорічного настрою, але водночас місцеві почали обурюватися, чому уряд не робить нічого схожого.

Виглядає, що подарунки від наркоторговців посилюють невдоволення владою серед бідного населення.