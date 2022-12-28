Apple звинуватили в расовій дискримінації — годинник некоректно вимірює рівень кисню в крові темношкірих

Проти компанії Apple подали колективний позов зі звинуваченням у расовій дискримінації, оскільки годинник компанії некоректно працює через колір шкіри його власника.

Про це повідомляє AppleInsider.

Позивач Алекс Моралес зі США стверджує, що придбав Apple Watch між 2020 і 2021 роками і вважав, що функція пульсоксиметрії (вимірювання рівня кисню у крові) працює коректно незалежно від кольору шкіри.

За його словами, протягом десятиліть надходили повідомлення про те, що такі пристрої були значно менш точними у вимірюванні рівня кисню в крові залежно від кольору шкіри.

У позові також стверджується, що дослідники «підтвердили клінічне значення расової упередженості пульсоксиметрії, використовуючи записи пацієнтів під час і до пандемії.

Моралес подав позов від імені всіх нью-йоркських споживачів, які придбали Apple Watch протягом терміну позовної давності. Він також подав позов від імені жителів Аляски, Арканзасу, Айдахо, Айови, Міссісіпі, Північної Кароліни, Північної Дакоти, Юти та Вайомінгу відповідно до законів цих штатів про шахрайство.