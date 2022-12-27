ЗМІ: США ще до 24 лютого шукали, як забезпечити уряд України звʼязком. Це призвело до перших поставок Starlink

Сполучені Штати почали шукати можливість забезпечити Україну стабільним звʼязком ще до початку повномасштабного вторгнення. Це призвело до перших поставок систем Starlink.

Про це пише видання Quartz.

Журналісти подали запит до американського уряду й отримали документи, які свідчать про те, що державний підрядник DAI почав шукати відповідне обладнання ще 11 лютого. Напередодні російського вторгнення офіційні особи США були стурбовані атаками росії на електричну та комунікаційну інфраструктуру. Агентство USAID працювало, щоб запобігти цьому.

Зрештою USAID придбало 1 333 термінали за $1 999 993, тобто заплатило майже по $1500 за кожен. SpaceX заявила, що саме стільки коштує їхнє виробництво, але споживачам у цей час аналогічне обладнання продавали по $500.

За інформацією ЗМІ, 5 квітня USAID опублікувало пресреліз з описом покупки, але потім видалило та повторно розмістило його в мережі вже з іншою кількістю терміналів — їх стало 5 тисяч. Сама SpaceX також подарувала Україні 3 600 терміналів. Її президент Гвінн Шотвелл заявила, що американська влада не спонсорувала цю покупку.