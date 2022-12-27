Кабмін ліквідував Фонд соціального страхування

Кабінет міністрів України ухвалив рішення припинити діяльність Фонду соціального страхування.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Відтепер Фонд соцстрахування приєднають до Пенсійного фонду України. За словами премʼєра, такий крок дозволить зробити механізм соціальної підтримки більш дієвим та ефективним і скоротить зайві витрати.
- 21 вересня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроект №3663, який передбачає ліквідацію Фонду соціального страхування в Україні. У пояснювальній записці автори законопроекту зазначили, що ліквідація Фонду соцстрахування зекономить державі до двох-трьох мільярдів гривень на рік.