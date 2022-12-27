102 дитини і 568 онуків: фермер з Уганди вирішив припинити збільшувати свою родину через проблеми з грошима

Фермер з Уганди, який має 102 дитини та 568 онуків від 12 дружин, нарешті вирішив припинити збільшувати свою родину через фінансові проблеми.

Про нього пише The Sun.

67-річний Муса Хасахʼя тепер просить своїх дружин користуватися протизаплідними засобами.

«Мій дохід з роками ставав дедалі нижчим через зростання вартості життя, а моя сімʼя ставала дедалі більшою. Я одружувався з однією жінкою за іншою. Як чоловік може бути задоволений однією жінкою?» — розповів чоловік.

Хасахʼя та його сімʼя живуть у регіоні Лусака в Уганді, тут полігамія узаконена. Всі його дружини живуть в одному будинку, щоб він міг контролювати їх, не даючи втекти з іншими чоловіками.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Близько третини дітей Хасахʼї у віці від шести до 51 року живуть з ним на його фермі. Його старша дитина на 21 рік старша за молодшу дружину. Його молодша дружина Зулайка — мати 11 його дітей.