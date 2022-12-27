Сербія на кордоні з Косовом привела війська у бойову готовність

Сербія на кордоні з Косовом привела свої війська у стан повної бойової готовності.

Про це повідомляє Associated Press.

Міністр внутрішніх справ Сербії Братислав Гашич наказав привести в повну бойову готовність поліцію та інші підрозділи безпеки й передати їх під командування начальника штабу армії відповідно до оперативного плану.

У своїй заяві він підкреслив, що діє за наказом президента Сербії Александара Вучича, аби вжити всіх заходів для захисту сербського народу в Косові.

Наразі сербські війська вже деякий час перебувають у стані бойової готовності на кордоні з Косовом. Офіційні особи заявляють про утиски косовських сербів з боку етнічних албанців, які становлять більшість у краї, що проголосив свою незалежність у 2008 році.

Напередодні, 26 грудня, миротворці на чолі з НАТО заявили, що розслідують інцидент зі стріляниною в північному регіоні Косова, закликаючи до спокою, оскільки вищі військові посадовці Сербії інспектували свої війська на кордоні задля демонстрації бойової готовності.

Інцидент у неділю ввечері стався в Зубин-Потоку — місті, де місцеві серби протягом останніх двох тижнів утримують барикади на дорогах і де спостерігається висока напруженість.

Міжнародні сили з підтримання миру в Косові заявили, що поблизу одного з їхніх патрулів сталася стрілянина за участю невідомих осіб. За їхніми даними, ніхто не постраждав.

Міністр оборони Сербії і начальник штабу армії відвідали кордон з Косовом, високо оцінивши боєготовність сербських військ та їхню вогневу міць.

Напруженості додає й те, що в понеділок на прикордонному переході в Косові у вʼїзді відмовили Сербському патріарху Порфирію, який заявив, що хотів би виступити з мирним посланням на сербське православне Різдво, яке святкують 7 січня.