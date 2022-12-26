У МЗС розповіли про кваліфікацію новопризначеного посла в Болгарії. Їй закидали відсутність дипломатичного досвіду

Міністерство закордонних справ України розповіло про кваліфікацію новопризначеного посла України в Болгарії Олесі Ілащук. Раніше їй закидали відсутність дипломатичного досвіду.

За наявною в МЗС інформацією, Ілащук отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Країнознавство» кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою.

«Уряд Болгарії після оцінки її кандидатури, як це заведено в міжнародній практиці, без зволікань надав агреман пані Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії», — зазначили в МЗС.

І додали, що призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою.

«В Україні за останні два роки всі некадрові дипломати, які були призначені на посади послів, демонструють гідні результати роботи. Лише за ними, а не інтерпретаціями та образами і варто судити про роботу посла за кордоном», — резюмували представники відомства.