«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси на захід України та до Кривого Рогу

«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців та Кривого Рогу.
- Потяг №191/192 Київ – Львів вирушатиме з Києва 30 грудня 2022 о 07:44 і о 15:28 буде у Львові. Зворотній потяг вирушатиме 30 грудня о 08:06, прибуватиме о 15:38.
- Потяг №229/230 Київ – Ужгород відправиться 29 грудня 2022 з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве і прибуде о 13:23. Зворотній рейс вирушатиме 30.12.2022 о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.
- Потяг №238/237 Одеса – Ужгород виїде з Одеси 29 грудня 2022 року о 17:00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве. Він прибуде в Ужгород о 12:02. Зворотній рейс розпочнеться 30 грудня 2022 року о 17:00 з поверненням до Одеси об 11:06.
- Потяг №216/215 Запоріжжя – Івано-Франківськ вирушатиме з Запоріжжя 28 та 30 грудня о 13:05 через Львів. До Івано-Франківська він прибуде о 08:13. Зворотній потяг поїде 29 та 31 грудня о 15:42 і буде в Запоріжжі о 12:05.
- Потяг №255/256 Київ – Чернівці відправиться з Києва 28, 29, 30 грудня через Івано-Франківськ та Коломию. До Чернівців він приїде о 05:50. Зворотній рейс вирушить 29, 30 грудня та 1 січня о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22.
- Потяг 211/212 Харків – Львів вирушатиме з Харкова 29.12.2022 о 13:43 з прибуттям до Львова о 08:27. Зворотній – о 17:50 зі Львова з прибуттям о 12:13.
- Потяг 176/175 Київ – Кривий Ріг поїде з Києва 30 грудня о 06:19 і прибуде до Кривого Рогу о 15:07. Зворотній рейс відправиться в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.