У Японії через сильний снігопад загинули щонайменше 17 людей, ще понад 93 отримали поранення

У Японії через сильний снігопад загинули 17 людей, щонайменше 93 отримали поранення, сотні будинків залишилися без електрики.

Про це повідомляє ABC News.

Потужні холодні фронти спричинили сильний снігопад у північних регіонах минулого тижня, внаслідок чого сотні автомобілів зупинилися на автомагістралях, затримали служби доставки і стали причиною смертей. За даними Агентства боротьби з пожежами та стихійними лихами, до ранку понеділка, 26 грудня, через сильний снігопад у різдвяні вихідні кількість загиблих досягла 17, а кількість поранених — 93.

Люди помирали від падіння з даху, коли прибирали з нього сніг, або їх придавлював сніг, який летів з даху. Муніципальна влада в постраждалих від снігу регіонах закликала жителів бути обережними під час прибирання снігу і не працювати поодинці.

Місто Токусіма на заході Японії, 23 грудня 2022 року. Reuters / «Бабель»

У багатьох частинах північного сходу Японії випало втричі більше снігу, ніж у середньому за сезон. Сильний снігопад вже зруйнував опору електропередач на північному головному острові Японії, внаслідок чого різдвяним ранком близько 20 тисяч будинків залишилися без електрики. Частково зупинялась і робота залізниці, рух потроху вже відновлюють.