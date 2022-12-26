У Сербії зійшов з рейок потяг з аміаком, близько 50 людей госпіталізовані з отруєнням

На сході Сербії зійшов з рейок вантажний потяг, який перевозив аміак. В результаті понад 50 людей госпіталізували через отруєння.

Про це повідомляє Associated Press.

Через витік у місті Пірот оголосили надзвичайний стан, а влада закликала жителів не виходити з дому. Через обмежену видимість, спричинену витоком, кілька автомобілів потрапили у ДТП на головній трасі, яка веде до Болгарії.

Поліція перекрила трасу та перенаправила рух на місцеві дороги. Наразі не було зрозуміло, що спричинило сходження потяга з рейок.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок аварії близько 20 цистерн зійшли з рейок, принаймні одна з них упала в русло річки Нішава, що спричинило бурхливу реакцію аміаку під час контакту з водою.