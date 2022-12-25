Європейське космічне агентство показало льодовики біля південного полюса Марсу

Європейське космічне агентство опублікувало фото криги біля південного полюса Марсу.

Про це пише Space.com.

Хоча ця сцена може викликати відчуття «зимової казки» на Марсі, насправді орбітальний апарат Європейського космічного агентства Mars Express сфотографував її 19 травня. Саме тоді на Червоній планеті був початок весни і марсіанський лід почав відступати.

На фото видні два масивних ударних кратери, смуги з чергуванням шарів льоду та опадів. Ці відкладення також можна побачити на хребті, що тягнеться між двома кратерами. Темні дюни пробиваються крізь поверхню інею. Поля дюн виглядають як гострі хребти.

Науковці вважають, що пил, який заповнює ці дюни, темний, тому що походить з вулканів, які вивергалися на стародавньому Марсі. Сильні марсіанські вітри переносять вулканічний пил поверхнею Червоної планети.

Під час марсіанської зими вуглекислий газ відкладається на обох полюсах Марсу у вигляді льоду, який потім тане і сублімується навесні. Викид газу назад в атмосферу Марсу підвищує атмосферний тиск і спричинює потужні вітри.