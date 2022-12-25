У Нідерландах виступають за заборону партій, які підривають демократію

В уряді Нідерландів виступають за заборону діяльності партій, які підривають демократичний порядок.

Ініціатором відповідного законопроєкту став міністр внутрішніх справ та у справах королівства Ханке Брейнс Слот.

«Політичні партії, які підривають або хочуть позбутися нашої демократії, мають бути заборонені судом», — йдеться у повідомленні.

На його переконання, партії мають бути відкритими щодо своїх фінансів, внутрішньої організації та того, як вони завойовують довіру виборців.

Законопроєкт розширює існуючі правила для політичних партій. Якщо закон ухвалять, то Верховний суд Нідерландів зможе запроваджувати заборону на діяльність політичних сил, якщо їхні цілі чи діяльність загрожують одному або кільком основним принципам демократичного верховенства права.

Зараз політичні партії в Нідерландах можуть бути заборонені лише у випадку, якщо вони становлять загрозу для громадського порядку.