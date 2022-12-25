Twitter відновив функцію запобігання самогубству. Раніше Ілон Маск попросив її прибрати

У соціальній мережі Twitter відновили функцію, яка рекламує гарячі лінії запобігання самогубствам та інші ресурси безпеки для користувачів, які шукають у мережі «деструктивний контент».

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, у пʼятницю, 23 грудня, цю функцію видалили за наказом Ілона Маска.

Після публікації цієї історії керівник відділу довіри та безпеки Twitter Елла Ірвін підтвердила видалення та назвала його тимчасовим.

«Twitter виправляв релевантність, оптимізував розмір підказок для повідомлень і виправляв застарілі підказки», — сказала Ірвін в електронному листі Reuters. «Ми знаємо, що ці банери корисні, і ми не мали наміру прибирати їх назавжди».

Приблизно через 15 годин після першого повідомлення Маск, який спочатку не відповів на запити про коментарі, написав у Twitter: «Неправда, вона все ще є». У відповідь на критику користувачів соцмережі він також затвітив повідомлення: «Twitter не запобігає самогубству».

Функція, відома як #ThereIsHelp, розміщує банер у верхній частині результатів пошуку для певних тем. У ньому перелічено контакти організацій підтримки в багатьох країнах, повʼязаних із психічним здоровʼям, ВІЛ, вакцинами, сексуальною експлуатацією дітей, COVID-19, свободою слова.

До суботи банер повернувся до пошукових запитів про самогубство та домашнє насильство в багатьох країнах за такими запитами, як shtwt, скорочення від «самоушкодження у Twitter» (self-harm Twitter).