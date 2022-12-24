У Парижі почалися масові сутички з поліцією після вбивства трьох курдів

У французькій столиці Парижі місцева курдська діаспора вийшла на протести через вбивство трьох курдів напередодні. Вони спровокували сутички з поліцією.

Про це пише BBC.

Убивство трьох курдів сталося напередодні, в пʼятницю, у місцевому курдському культурному центрі. Це зробив 69-річний чоловік, який заявив, що він расист і ненавидить мігрантів.

Під час обшуків у нього знайшли пістолет та коробку зі щонайменше 25 патронами.

У суботу курди масово вийшли на протести в Парижі. Спочатку вони вшанували памʼять загиблих, а потім почали підпалювати автівки та трощити вітрини і зупинки. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ, натомість протестувальники кидали в них камінням та бруківкою. Курди вимагають більшого захисту від місцевої влади.