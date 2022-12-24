Росія вивела в Чорне море ще один носій крилатих ракет

Російська армія вивела в Чорне море ще один носій крилатих ракет «Калібр» — зараз у морі їх чотири.

Про це заявила керівниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Вони протягом двох останніх днів нарощують свою присутність, зокрема щодо ракетоносіїв. На сьогоднішній ранок було зафіксовано три ракетоносії, один з яких підводний. До вечора приєднався ще один підводний. Загальний потенційний залп становить 24 ракети типу «Калібр», — розповіла вона.

За словами Гуменюк, такі дії з боку росіян можуть бути як «грою мʼязами» та спробою тиснути присутністю, так і підготовкою до чергового масованого ракетного удару.