Євросоюз вже передав Україні понад тисячу генераторів

Країни-члени Євросоюзу вже виділили Україні понад тисячу генераторів. Це відбувається в рамках допомоги Україні в подоланні наслідків російських обстрілів.

Про це повідомив єврокомісар з питань кризового врегулювання Янез Ленарчич.

«Для забезпечення електроенергією будинків і лікарень європейські країни надали понад тисячу електрогенераторів для України», — зазначив він.

Також єврокомісар повідомив, що через механізм цивільного захисту ЄС Україні передали майже 78 тисяч тонн гуманітарної допомоги.