Обстріл центру Херсону: кількість загиблих зросла до 10

Кількість загиблих унаслідок російського обстрілу центру Херсону зросла до 10. Ще 55 людей отримали поранення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«Наразі у нас 55 поранених, 10 загиблих. Із поранених 18 перебувають у важкому стані», — зазначив він.

За його словами, від обстрілу постраждали лише дорослі люди, дітей серед поранених чи загиблих немає.