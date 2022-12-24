Обстріл центру Херсону: кількість загиблих зросла до 10

Кількість загиблих унаслідок російського обстрілу центру Херсону зросла до 10. Ще 55 людей отримали поранення.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
«Наразі у нас 55 поранених, 10 загиблих. Із поранених 18 перебувають у важкому стані», — зазначив він.
За його словами, від обстрілу постраждали лише дорослі люди, дітей серед поранених чи загиблих немає.
- Уранці 24 грудня росіяни обстріляли центр міста Херсон. Вогонь вели з реактивних систем залпового вогню «Град».