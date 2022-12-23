У США чоловік купив шість лотерейних квитків і вгадав усі виграшні номери — він використав одну й ту саму комбінацію

У США, у штаті Массачусетс чоловік купив шість лотерейних квитків і вгадав виграшні номери на кожному з них.

Про це повідомляє BBC.

Чоловік використав у кожному лотерейному квитку одні й ті самі числа. Виграшні номери були ретельно продуманою комбінацією дат народження та ювілеїв. Чоловік використовував їх для інших лотерейних квитків в інші дні, але нічого не виграв.

Цього разу він заробив одночасно майже $2 мільйони плюс 20 щорічних платежів по $25 тисяч. Перш за все за виграні гроші чоловік планує придбати мотоцикл.

BBC пише, що саме жителі Массачусетсу витрачають найбільше на душу населення на лотерейні квитки та квитки зі знижкою, ніж деінде у США.