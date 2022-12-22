WSJ: Команда Зеленського представить мирний план у лютому

Команда Володимира Зеленського у лютому наступного року презентує мирний план закінчення війни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Розмова Зеленського про формулу миру під час його візиту до Вашингтона сталася після нещодавнього обговорення Києвом мирного плану з 10 пунктів. За словами європейських та українських дипломатів, команда Зеленського наразі конкретизує план і має на меті представити свої ідеї в першу річницю вторгнення росії 24 лютого або близько до цієї дати.

Проте, як пише видання, представники США, України та НАТО заявили, що переговорна позиція України на будь-яких перемовинах, де вона ймовірно вимагатиме від москви значних поступок, залежатиме від її позиції на полі бою.

«Тому Київ хоче підготуватися до потенційних мирних переговорів шляхом досягнення військових перемог», — уточнює видання.