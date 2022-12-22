Антимонопольний комітет оштрафував виробника чаю Greenfield і TESS на 80 млн грн за звʼязки з росією

Антимонопольний комітет України за результатами розгляду справи оштрафував компанію «ТС ТРЕЙД» на 80 мільйонів гривень за її звʼязки з російською федерацією.

Про це повідомляє пресслужба комітету.

Компанія є виробником чаю і натуральної кави. Її продукція випускається під такими торговельними марками, як Greenfield, TESS, «Принцеса Гіта», «Принцеса Канді», «Принцеса Нурі» та «Принцеса Ява», Jardin, Piazza del Caffe та «Жокей».

Заяву до комітету подав один з ритейлерів, який поскаржився, що компанія може бути повʼязана з російською «Орими Трэйд», власниками якої є російські підприємці Сергій Касьяненко та Олександр Євневич.

У листі-відповіді, надісланому на вимогу комітету, компанія зазначила, що не володіє інформацією про звʼязки бенефіціара «ТС ТРЕЙД» Вероніки Касьяненко з Сергієм Касьяненком. Водночас завдяки інформації від Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки та від торговельних мереж комітет встановив, що між Веронікою Касьяненко та Сергієм Касьяненком (одним із власників російської компанії «Орими Трейд») існують родинні звʼязки.