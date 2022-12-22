Сенат США ухвалив закон, який дозволяє притягати до відповідальності громадян інших країн за воєнні злочини

Сенат США ухвалив закон про правосуддя для жертв воєнних злочинів.

Про це повідомляється на сайті Конгресу.

Закон дозволяє переслідувати воєнних злочинців у США незалежно від місця скоєння злочину та продовжує термін давності для воєнних злочинів, виявлених за роки після їх скоєння. Крім того, документ оновлює чинне законодавство, дозволяючи притягати до відповідальності громадян інших країн. Раніше за ці злочини до відповідальності могли бути притягнені лише громадяни США.

Автори законопроєкту — голова юридичного комітету Сенату Дік Дурбін та член комітету Чак Гресслі. Документ далі має розглянути Палата представників, після чого він потрапить на підпис президенту США.