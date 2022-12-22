Новини

США запровадили санкції проти 10 російських компаній — список

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 10 російських організацій.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

В оновленому списку обмежень опинилися:

  • Акціонерне товариство концерн «Морінформсистема-Агат»;
  • Центральний НДІ конструкційних матеріалів «Прометей»;
  • Акумуляторна компанія «Рігель»;
  • Центральний НДІ суднового машинобудування;
  • Концерн науково-виробниче обʼєднання «Аврора»;
  • Концерн ЦНДІ «Електроприлад»;
  • Акціонерне товариство «Обухівське»;
  • Акціонерне товариство «Морські навігаційні системи»;
  • Інститут океанології РАН імені Ширшова;
  • Компанія «Технополь».