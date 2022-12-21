Reuters: Через вихід Ericsson і Nokia з ринку якість мобільного звʼязку в рф може впасти до рівня 90-х років

Компанії звʼязку Nokia та Ericsson оголосили про вихід з російського ринку до кінця 2022 року.

Журналісти Reuters спитали у пʼяти експертів, як вихід компаній з ринку вплине на абонентів в росії. На думку співрозмовників агентства, росіян чекає погіршення звʼязку, адже на Ericsson і Nokia припадає значна частка ринку телекомунікаційного обладнання та близько 50% базових станцій в росії.

Також фахівці зазначили, що росіянам поступово стане складніше оновлювати телефони та дзвонити. Оператори телефонного звʼязку не зможуть встановити нове програмне забезпечення та знайти запасні частини.

Генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк заявив, що вихід компанії з російського ринку буде повним.

«Ми більше не будемо нічого постачати до росії», — наголосив він.

Російські телекомунікаційні оператори в очікуванні санкцій накопичили запчастини іноземного виробництва в лютому та березні. Але їхні запаси значно скоротяться після того, як 31 грудня Nokia та Ericsson перестануть працювати в рф.

За словами телекомунікаційних експертів, першими почнуть виходити з ладу сільські райони, коли оператори знімуть обладнання для зміцнення мереж у містах. А відсутність оновлень програмного забезпечення може призвести до збоїв у мережі або зробити її вразливою для кібератак.

«Якщо, імовірно, така ситуація триватиме роками, російські стільникові мережі за рівнем покриття можуть повернутися до стану кінця 1990-х років, коли їх покриття обмежувалося великими містами і найбагатшими околицями», — вважає керівник московського IT-видання ComNews Леонід Коник.