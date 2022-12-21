На Галапагоських островах виявили дитинчат рідкісної рожевої ігуани

Науковці виявили дитинчат галапагоської рожевої сухопутної ігуани вперше з моменту відкриття цього виду. Ця рептилія завдовжки 47 сантиметрів мешкає на єдиному острові Еквадорського архіпелагу та перебуває під загрозою зникнення.

Про це пише CNN.

За оцінками вчених, таких ігуан залишилося лише кілька сотень.

CNN

«Це відкриття знаменує собою значний крок уперед, який дозволяє нам визначити шлях до порятунку рожевої ігуани», — сказав директор Галапагоського національного парку Денні Руеда.

У 1986 році наглядачі національного парку вперше виявили цю рептилію. Проте науковцям знадобилися десятиліття, щоб визнати рожеву ігуану окремим видом. Популяції цих тварин загрожують чужорідні види на острові, зокрема гризуни.