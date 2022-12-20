На порталі «Дія» запустили розділ «Безбарʼєрність». Про що він

На порталі електронних послуг «Дія» зʼявився розділ «Дія.Безбарʼєрність». У ньому переселенці, люди з інвалідністю, батьки, літні люди та шукачі роботи можуть знайти всю необхідну інформацію.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Деякі матеріали в розділі присвячені питанням, яких немає на державних порталах. Вся корисна інформація розподілена за трьома форматами:

гіди — відповіді на питання (наприклад, як знайти першу роботу чи знятися з обліку переселенців);

інструкції — допомога з конкретними питаннями (наприклад, як підготуватися до виїзду за кордон чи отримати пенсію);

особистий досвід — історії людей.

Віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що партнери з Програми розвитку ООН в Україні перевірили всі послуги на порталі «Дія» на доступність та відповідність міжнародним стандартам. «На основі цих результатів масштабуємо інклюзивні практики на всі онлайн-послуги», — зазначив він.