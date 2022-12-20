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Німеччина повернула Нігерії бронзові скульптури, викрадені 125 років тому

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
Німеччина повернула Нігерії бронзові скульптури, викрадені 125 років тому

AFP

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок передала Нігерії 20 артефактів «бронзи Беніну», викрадені наприкінці XIX століття.

Про це пише BBC.

«Бронза Беніну» — це металеві скульптури, таблички і різьблення, створені між XV та XIX століттями та викрадені британськими військами в 1897 році із західноафриканського королівства Бенін, яке розташоване в сучасному нігерійському штаті Едо.

На початку 2022 року Німеччина та Нігерія домовились про передачу права власності на понад тисячу коштовностей. У липні Нігерія заявила, що Німеччина стала першою серед європейських країн, яка уклала подібну угоду.

Серед предметів, які повернули, були церемоніальні голови, різьблення зі слонової кістки, а також прикрашена табличка.

Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило, що після прибуття до Великої Британії наприкінці XIX століття коштовності продали на аукціоні в Лондоні. Деякі з них придбали німецькі колекціонери. У країні опинилися 1 100 артефактів із вкрадених 5 тисяч.

Інші зберігаються в архівах музеїв Великої Британії, зокрема в Британському музеї, який має найбільшу колекцію, — приблизно 900 предметів. Акт парламенту не дозволяє Британському музею повернути їх Нігерії.

У листопаді приватний лондонський музей Горнімана першим із британських музеїв повернув десятки експонатів, у тому числі деякі бронзові вироби Беніну, у власність Нігерії.

Національна комісія з питань музеїв і пам’яток Нігерії надіслала офіційні запити на репатріацію музеям по всьому світу.