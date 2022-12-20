Марсохід Perseverance почав скидати зразки гірських порід на поверхню Марса

Цього тижня марсохід Perseverance Американського космічного агентства почне скидати зразки гірських порід на поверхню Червоної планети.

Про це пише BBC.

Матеріали для досліджень упаковані в невеликі титанові трубки — це дасть можливість забрати їх під час майбутньої місії та привезти на Землю. Perseverance розмістить 10 циліндрів на поверхні Марса, у кратері Джезеро. Цей вантаж містить суміш вулканічних і осадових порід, які знайшов апарат NASA протягом останніх 15 місяців. Також там будуть зразки марсіанського ґрунту та повітря.

Копії цих матеріалів зберігатимуться на борту Perseverance. Вміст титанових трубок, які залишаться на Марсі, — запасний варіант для науковців на випадок, якщо марсохід з будь-яких причин не зможе доставити їх на Землю.

Perseverance закладатиме зразки трохи понад місяць. Трубки розмістять зигзагоподібно на відстані приблизно 6 метрів одна від одної. Потім марсохід сфотографує їхнє точне розташування та занесе в каталог.

Якщо Perseverance зламається, майбутня місія прибуде на місце та забере зразки на Землю за допомогою двох дронів, які захоплять трубки з породами та перенесуть їх до ракети.

Якщо ж все піде за планом, зразки, які збирає Perseverance, повернуться на Землю у 2033 році в рамках спільної місії NASA та Європейського космічного агентства (ESA). Щойно вони опиняться на Землі, учені з усього світу зможуть вивчати їх за допомогою значно кращих технологій, аніж має сам марсохід.