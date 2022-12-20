Пост Мессі з Чемпіонату світу став найпопулярнішою публікацією в Instagram

Пост чемпіону світу Ліонеля Мессі став найпопулярнішим в Instagram, набравши понад 58 мільйонів лайків (і це число продовжує зростати)

Про це «Книга рекордів Гіннеса» оголосила 20 грудня.

Пост, який привів Мессі до встановлення цього рекорду, містить кілька фотографій, на яких він тримає кубок світу ФІФА, і фото з товаришами по команді.

Попередній рекордсмен — @world_record_egg, публікація мала 55,7 мільйонів лайків.