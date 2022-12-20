Україна отримала від Канади 500 мільйонів доларів. За ці гроші профінансують видатки держбюджету

Україна в межах кредитного договору з Канадою отримала додаткові 500 мільйонів канадських доларів ($367 мільйонів ). Загальна сума кредиту — 1,95 мільярда канадських доларів ($1,432 мільярда).

Про це Міністерство фінансів України повідомило 20 грудня.

Це кошти п’ятирічних «Облігацій суверенітету України», які уряд Канади розмістив для підтримки України напередодні зимового періоду. Кредит надається на пільгових умовах через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду.

Кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, також вони сприятимуть збереженню фінансової стабільності України.

15 червня 2022 року Україна отримала мільярд канадських доларів ($779 мільйонів), а 18 серпня 2022 року до державного бюджету надійшло 450 мільйонів канадських доларів ($349 мільйонів) кредиту на пільгових умовах зі строком погашення до 10 років і відсотковою ставкою 1,69% річних.