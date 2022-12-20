Голлівудського продюсера Харві Вайнштейна визнали винним ще в одному зґвалтуванні

У США суд присяжних Лос-Анджелесу визнав колишнього кінопродюсера Харві Вайнштейна винним у зґвалтуванні та двох інших злочинах сексуального характеру.

Про це повідомляє Reuters.

Чотири жінки звинуватили Вайнштейна в насильстві над ними в готелях у період з 2004 по 2013 рік. Сам колишній продюсер не визнав себе винним і наполягав, що всі контакти були за взаємною згодою. Журі присяжних визнало Вайнштейна винним у зґвалтуванні, примусовому оральному зляганні та сексуальному проникненні за допомогою стороннього предмета.

Ще за одним пунктом звинувачення Вайнштейна виправдали, а ще за однією справою про зґвалтування присяжні не дійшли єдиної думки.

70-річний Вайнштейн вже відбуває 23-річний термін увʼязнення після того, як його засудили за сексуальні порушення в Нью-Йорку — ідеться про зґвалтування у 2013 році та примус до орального сексу у 2006 році. Ще за трьома інцидентам його провину визнали недоведеною.