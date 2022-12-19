В Японії протягом доби випала рекордна кількість снігу

Протягом доби в японських префектурах Фукусіма та Ніігата зафіксували рекордні снігопади.

Про це повідомляє NHK.

Метеорологічне управління Японії також зазначає, що сніг продовжує йти у регіонах Тохоку та Хокуріку. Висота снігового покриву в селі Окура у префектурі Ямагата досягала приблизно 2,2 метра, а в місті Уонума у префектурі Ніігата — понад 1,8 метра.

У Тадамі (префектура Фукусіма) за добу випала рекордна кількість снігу — 110 сантиметрів. У Нагаоці (Ніігата) за добу випало 89 сантиметрів снігу, що є найбільшим показником для грудня.

Очікується, що снігопади продовжаться вздовж узбережжя Японського моря від північної до заходу країни. За прогнозами, до вечора вівторка в префектурі Ніїгата та регіоні Тохоку випаде до 50 см снігу, а в регіоні Хокуріку — 35 см.

Метеорологи закликають громадян пильнувати, а також звертати увагу на зміну графіку роботи громадського транспорту, а також відключень електрики та сходження лавин.