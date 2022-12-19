Військово-морські сили Шрі-Ланки врятували понад 100 біженців, які дрейфували в Індійському океані

Військово-морські сили Шрі-Ланки врятували 104 біженці рохінджа, які дрейфували біля північного узбережжя острова в Індійському океані.
Про це пише Reuters.
Багато рохінджа щороку ризикують своїм життям, намагаючись дістатися до Малайзії та Індонезії на хитких човнах. Їхня кількість зросла після погіршення умов у таборах для біженців і минулорічного військового перевороту в М’янмі.
Військово-морські сили Шрі-Ланки вперше виявили човен, коли він перебував у 3,5 морських милях від берега. Ввечері 18 грудня розпочалася пошуково-рятувальна операція і судно відбуксирували до гавані, повідомив речник ВМС Гаян Вікрамасурія. Біженців передали поліції.
За даними ВМС Шрі-Ланки, на борту невеликого траулера, який, ймовірно, прямував з Мʼянми до Індонезії були 104 громадянина Мʼянми. У судна виникла проблема з двигуном.
Серед врятованих було 39 жінок і 23 неповнолітніх дітей. Трьох із них — 80-річного чоловіка, одну матір і двох її дітей госпіталізували до лікарні.
- Рохінджа — етнічна група, одна з національних меншин Мʼянми. Близько мільйона рохінджа живуть у штаті Ракхайн на західному узбережжі країни по сусідству з Бангладеш. Рохінджа сповідують переважно іслам, тоді як 90% населення Мʼянми — буддисти.
- Через це у М’янмі їх вважають нелегальними мігрантами і постійно дискримінують. А в 2017 році військові почали жорсткі репресії проти рохінджа після того, як ті кілька разів напали на поліцейські пости. Під час заворушень загинули тисячі людей, а сотні тисяч були змушені тікати з М’янми. В ООН ті події називають справжньою етнічною чисткою та геноцидом, а уряд М’янми отримав звинувачення у злочинах проти людяності.