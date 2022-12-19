У Франції після поразки збірної у фіналі Чемпіонату світу почалися заворушення на вулицях. Поліція затримала понад 200 людей

У Франції після поразки збірної у фіналі Чемпіонат світу з футболу почалися заворушення на вулицях. Правоохоронці вже затримали 227 людей.

Про це пише BFM TV.

У Парижі сутички сталися на Єлисейських полях, традиційному місці скупчення вболівальників. У столиці для безпеки на вулиці вивели близько 2 750 поліцейських та жандармів. Після поразки збірної фани почали кидати в поліцію пляшки та петарди, ті у відповідь застосували сльозогінний газ. Загалом у французькі столиці чергують 2 750 поліцейських і жандармів.

Також заворушення були в Ліоні, Ніцці, Бордо та інших французьких містах. У центрі Ніцци фанати напали на поліцейський відділок та підпалили сміттєві баки.