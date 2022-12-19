У Франції після поразки збірної у фіналі Чемпіонату світу почалися заворушення на вулицях. Поліція затримала понад 200 людей

У Франції після поразки збірної у фіналі Чемпіонат світу з футболу почалися заворушення на вулицях. Правоохоронці вже затримали 227 людей.
Про це пише BFM TV.
У Парижі сутички сталися на Єлисейських полях, традиційному місці скупчення вболівальників. У столиці для безпеки на вулиці вивели близько 2 750 поліцейських та жандармів. Після поразки збірної фани почали кидати в поліцію пляшки та петарди, ті у відповідь застосували сльозогінний газ. Загалом у французькі столиці чергують 2 750 поліцейських і жандармів.
Також заворушення були в Ліоні, Ніцці, Бордо та інших французьких містах. У центрі Ніцци фанати напали на поліцейський відділок та підпалили сміттєві баки.
- 19 грудня в катарському Лусаїлі пройшов фінал Чемпіонату світу з футболу, у якому зустрілися команди Аргентини та Франції. Матч закінчився з рахунком 3:3, а в серії пенальті сильнішими виявилися латиноамериканці — 4:2.