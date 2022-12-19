КНДР заявила про випробовування супутника-шпигуна

Північна Корея заявила про закінчення фінальної стадії випробувань військового супутника-розвідника, який планують вивести на орбіту у квітні 2023 року.

Про це 18 грудня повідомило Північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA, передає Reuters.

Офіційні джерела КНДР стверджують, що в процесі випробувань протестували можливості передачі зображення та інформаційних даних. Крім того, повідомляється про запуск ракети-носія з тестовим супутником, що піднялася на висоту близько 500 км. Північнокорейські фахівці перевіряли роботу приладів у космосі, а також тестували супутникову зйомку.

Напередодні південнокорейські військові повідомили, що зі східного узбережжя Корейського півострова на території КНДР у бік Японського моря було запущено дві балістичні ракети. Імовірно, ці ракети можуть нести ядерні боєголовки. У Міноборони Японії заявили, що ракети летіли на висоті близько 550 км на відстань не менше ніж 250 км.