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У Сіамській затоці затонув корвет ВМС Таїланду Sukhothai. Частину команди шукають

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

У Сіамській затоці затонув бойовий корвет HTMAS Sukhothai Королівського флоту Таїланду.

Ввечері 18 лютого корвет вийшов на патрулювання і потрапив у шторм. Сигнал про лихо корабель надіслав у районі за 32 км на захід від регіону Банг-Сапхана. Після цього військові направили рятувальну місію в задану точку.

Як пише ВВС з посиланням на заяву тайської влади, врятувати вдалося 75 членів екіпажу, але 31 моряка все ще шукають.

ВМС Таїланду почало розслідування причин катастрофи.

  • HTMAS Sukhothai був побудований у США. На воду його спустили в 1986 році. Він мав дві пускові установки для 8 ракет RGM-84 Harpoon та одну установку Albatros для запуску 24 зенітних ракет Selenia Aspide. На озброєнні корвет мав гармати Oerlikon GAM-B01 і торпедні апарати Mark 32.