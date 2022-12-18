Путін як убивця «русского міра» та історія українського опору для американців. Провідні медіа світу про війну 17 грудня

Путін завдав такої шкоди «русскому міру», що виявився найкращим «агентом американських імперіалістів». Про це на основі спостережень за змінами в українському суспільстві в колонці для The Guardian пише журналіст видання Тімоті Ґартон Еш. Перебуваючи у Львові, він поговорив з внутрішніми переселенцями з різних регіонів ― зокрема із тими, хто до 24 лютого спілкувалися російською. Тепер більшість із них перейшли на українську, а решта ― навіть якщо є етнічними росіянами ― так чи інакше обривають зв’язки з російською культурою. Із цієї ситуації немає вороття, до того ж теперішня тактика російської війни, що скерована переважно проти цивільних, однаково посилює неприйняття росії в усіх регіонах України. Як і в більшості інших країн континенту. Еш цитує напис на банері у Грузії ― країні, у якої та ж росія забрала 20% території. Восени туди втекли від мобілізації сотні тисяч громадян рф. «Путін убиває українців, а ви їсте тут хачапурі», ― ідеться на плакаті. А в Казахстані чистою російською місцевий телеведучий Арман Шураєв відверто принизив російського посла Олексія Бородавкіна: «Усе, чого ви досягли своїми дурними діями, ― це русофобії. Якщо рф вторгнеться в Казахстан, увесь місцевий степ буде встелений трупами ваших солдатів. Ви ідіоти. Канібали, що їдять самі себе». І всі багаторічні вкладення в так звані Будинки російського світу, які кремль відкривав у різних країнах, де волів мати вплив, виявились позбавлені сенсу. Еш пояснює британцям те, що відбулось, на прикладі близької для них історії. Те, що зараз робить путін, ― це якби Британія зараз висадила війська в Індії та повідомила, що тепер вона повертає собі контроль над півостровом, а індійська держава стає по суті її васалом. «Так, звичайно, Британія не росія, тобто не бідна та не авторитарна. Але навряд чи після цього до British Council (міжнародної мережі закладів, у яких вивчають англійську мову і популяризують британську культуру) було б хороше ставлення», ― пише він. Як результат вплив росії стрімко зменшується, про її репутацію годі й казати. Тож путін, на думку колумніста, увійде в історію не лише як той, хто невдало спробував реставрувати російську імперію, але й як той, хто завдав нищівного удару «русскому міру».

На сайті американського суспільного мовника NPR вийшов розлогий матеріал про те, що боротьба України з росією триває вже щонайменше сторіччя. Журналісти медіа поспілкувались для статті з істориком Володимиром В’ятровичем і зробили екскурсію Києвом ― насамперед тими його місцями, які стали знаковими для епохи Української народної республіки. Зокрема, NPR побувало в Будинку вчителя, де в 1918-му проголосили незалежність України. Зараз будівлю пошкоджено ― як і тоді, коли місце засідань Центральної ради постраждало від російських обстрілів. Як і тоді, переконані працівники Будинку вчителя, усе вдасться відновити. Також у матеріалі згадано про Голодомор та сталінські репресії 1930-х, про кампанії з русифікації та винищення тих, хто бачив в Україні незалежну державу. «Те, як росія поводилась з Україною у ХХ столітті, пояснює затятість, з якою Україна бореться проти кремля в теперішній війні, ― підсумовує видання. ― При тому, що росія, за словами Володимира Зеленського, патологічно не бажає відпустити Київ». Цього разу бойові дії пішли інакше, ніж у 1918 році. І шансів, що українці переможуть у цьому протистоянні, тепер більше. «Ми більш об’єднані, більш мобілізовані та більше готові воювати, ніж у 1918-му», ― пояснює В’ятрович.

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