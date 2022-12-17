Збірна Хорватії посіла третє місце на Чемпіонаті світу з футболу 2022 року

Збірна Хорватії перемогла Марокко в матчі за третє місце на Чемпіонаті світу з футболу 2022 року.

Хорватський футболіст Йошко Гвардіол забив перший гол головою на сьомій хвилині матчу.

Ашраф Дарі зі збірної Марокко зрівняв рахунок на девʼятій хвилині. На 42-й хвилині хорват Міслав Оршіч знову забив гол. У другому таймі марокканцям не вдалося забити, тож матч завершився перемогою Хорватії із рахунком 2:1.