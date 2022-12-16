Литва купує в США вісім систем HIMARS. Вартість угоди $495 млн

Литва підписала договір зі США на закупівлю восьми реактивних систем мобільних ракетних комплексів HIMARS. Вартість угоди становить $495 мільйонів.

Про це повідомляє національний мовник LRT.

«Це величезний крок для нашої армії... Це придбання докорінно змінить можливості литовської армії», — сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Литва купує системи HIMARS, боєприпаси для них, обладнання для обслуговування систем та послуги з навчання їхньому використанню.

Закупівлю проводять через уряд США, який розміщує замовлення в американській збройовій промисловості, у приватних виробників. Крім стандартних ракет, Литва закуповує ракети великої дальності ATACMS, які летять на 300 кілометрів.

Щоб придбати зброю, Литві потрібно було отримати дозволи від уряду США, цей процес зайняв близько пів року. У звʼязку з терміновою необхідністю через війну, що йде в Україні, США вже направили туди системи HIMARS зі своїх військових резервів. Литві, як і іншим країнам, які купують зброю, доведеться чекати, доки будуть зроблені нові блоки. Перші системи мають надійти Литві у 2025 році.

Таким чином, системи HIMARS у регіоні матимуть усі три країни Балтії та Польща. Польща замовила 20 систем HIMARS ще у 2019 році, заплативши за них $414 мільйонів за цінами того часу. Кілька тижнів тому Естонія підписала контракт на купівлю шести систем HIMARS, Латвія також звернулася до США з проханням придбати ці системи.