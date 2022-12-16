Цивільні як «секретна зброя України» та вендетта російського опозиційного художника-пенсіонера. Провідні медіа світу про війну 15 грудня

Російські окупанти успішно використовували приміщення великого магазину побутової електроніки в Херсоні як шпиталь, казарму та склад їжі. Допоки одного літнього ранку в нього не поцілили українські ракети. Це був один із численних успішних ударів ЗСУ по російських позиціях на Херсонщині того дня ― і один із тих, що стали можливі завдяки силам опору в тимчасово окупованій області, пише The Wall Street Journal у статті «Таємна зброя України ― прості громадяни, які шпигують за російськими військами». Ця атака стала успішною, тому що кілька юнаків того дня сфотографували локацію і скинули дані Telegram-боту, який використовує ЗСУ для визначення цілей ударів. Між собою вони комунікували в секретній групі під назвою Ruzzians Go Home, створеній уже 25 лютого суто для херсонських сил опору. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, таких груп активістів багато на всіх тимчасово окупованих територіях України. «Точно так само буде в Донецьку, у Луганську… Наші хлопці та дівчата є всюди», ― цитує його видання. «Ці люди бачать, як їдуть російські танки, куди групи окупантів ходять обідати, де вони відпочивають, перуть свої речі, і діляться з нами інформацією. Без них армія не мала б способу це швидко дізнатись», ― розповів WSJ офіцер спецслужб, залучений у роботу сил опору. Зазвичай аби вдарити по щойно визначеній цілі, українській армії вистачало 15 хвилин і навіть менше, коли виявляли «Бук» чи інший засіб російської системи ППО, адже такі цілі пріоритетні. Виявленням цілей та переданням координат допомога цивільних не обмежувалась. Видання поспілкувалося, зокрема, з Ігорем, який у мирний час був тамадою на весіллях. Коли прийшли росіяни, він «перекваліфікувався» на закладача вибухівки під автомобілі окупантів. «Поліція залишила місто, тож довелося взяти справу у свої руки», ― пояснює він.

Про боротьбу 84-річного пенсіонера з російського провінційного міста і місцевих силовиків розповідає Reuters. Володимир Овчінніков із 12-тисячного Боровська, що за 115 кілометрів на південь від Москви, тривалий час був місцевою знаменитістю: малював на стінах міста мурали із зображеннями відомих російських діячів і жертв сталінських репресій. Двадцять п’ятого березня, за місяць після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну, Овчінніков намалював новий мурал, через який його взаємини з більшістю місцевих пішли шкереберть. На малюнку була дівчинка у блакитно-жовтій сукні, на яку згори летить бомба, і підпис «ОСТАНОВИТЬСЯ!». Громадськість запротестувала. Поліція сказала, що робота дискредитує російську армію, і зафарбувала її, примусивши художника виплатити штраф у $500. У відповідь він створив нову роботу із підписом «Беzумие». Її теж зафарбували, як і наступні мурали Овчіннікова ― наприклад, із написами «Поzор» і «Фиаско». Запроторити літнього чоловіка, відомого на всю область, за ґрати в Боровську не наважуються, тому просто знищують його нові роботи. Утім, як запевняє художник, сил у нього ще багато ― як і ненависті до теперішнього російського режиму, щодо якого він не має ілюзій ще відтоді, як дізнався деталі про минуле своєї сім’ї. Дідуся Овчіннікова застрелили в 1919-му більшовики, а батько зник під час сталінських чисток 1937-го.

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