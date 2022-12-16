Нью-Йорк став останнім штатом, який заборонив продавати котів, собак і кроликів у зоомагазинах

Новий закон, який підписала губернатор Кеті Гокул і набуде чинності в 2024 році, дозволяє зоомагазинам співпрацювати з притулками, щоб пропонувати врятованих або покинутих тварин для усиновлення. Крім цього, закон забороняє заводчикам продавати більше дев’яти тварин на рік — однак він не торкнеться домашніх заводчиків, які продають тварин, які народились і виросли у них вдома.

Нью-Йорк став останнім американським штатом, який заборонив продаж кішок, собак і кроликів у зоомагазинах.

У Нью-Йорку групи захисту домашніх тварин уже давно закликають до повного закриття розплідників, які вирощують і продають тварин з метою отримання прибутку, стверджуючи, що тварин там тримають у нелюдських умовах, перш ніж відправити їх у магазини.

Каліфорнія у 2017 році стала першим штатом, який заборонив такі продажі.