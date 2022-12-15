СБУ викрила депутата ОПзЖ, який «передавав» окупантам заводи на Запоріжжі

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому голові Пологівської районної ради Запорізької області, депутату забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Сергію Калашнику, який співпрацював із російськими окупантами.

Про це повідомили в СБУ.

Після захоплення частини регіону Калашник один із перших підтримав окупантів. За це його призначили очільником місцевої окупаційної адміністрації та дозволили сформувати «штат» працівників.

На службі у росіян колаборант намагався перелаштувати роботу українських підприємств на користь рф. Насамперед окупантів цікавили великі обʼєкти хімічної та харчової індустрії. У кремлі планували використовувати їхні потужності, щоб забезпечити потреби російської армії.

Калашник провів «інвентаризацію» місцевого бізнесу і зобовʼязав підприємців «перереєструватися» в окупаційній адміністрації. Також він змушував менеджмент українських компаній сплачувати «податки» до російського бюджету і постачати готову продукцію в рф. Калашник погрожував незгодним переслідуванням з боку окупантів і фізичною розправою.

У колаборанта був російський куратор — заступник губернатора Пензенської області, який узгоджував «передачу» росіянам українських підприємств, а також організацію та проведення псевдореферендуму.

Також Калашник був «персонажем» псевдодокументальних пропагандистських фільмів Івана Охлобистіна.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Зараз Калашник переховується на тимчасово окупованій території України, але СБУ вже встановила місця його перебування і проводить заходи, щоб притягнути його до відповідальності.