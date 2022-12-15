Дрони для ЗСУ, зібрані руками українських біженців, і прогноз майбутнього росії після широкомасштабного вторгнення. Провідні медіа світу про війну 14 грудня

Матеріал про 29 біженок з України, які зараз допомагають складати дрони для ЗСУ, опублікувала канадська медіакомпанія CBC. Усіх їх працевлаштувало підприємство Atlas Aerospace у Ризі. Наприклад, Юлію Зарицьку, яка працювала в бібліотеці у Дніпрі, а зараз змащує компоненти дронів силіконовим клеєм, чи Олександру Ляшковець, яка в Україні працювала на хлібозаводі, а зараз збирає безпілотники. Із початку повномасштабного вторгнення Atlas Aerospace відправило в Україну вже 400 безпілотних систем. Керівник компанії ― Іван Толчинський, колишній донеччанин, боєць ізраїльської армії та альпініст. Він створив виробництво дронів для потреб рятувальників. Тепер дрони Atlas навчилися вистежувати російську техніку в Україні та групи окупантів. Виробництво Толчинського продовжує розширюватись, адже результативна практика застосування дронів в Україні сприяла тому, що тепер їх закуповують десятки держав ― і вони завжди потрібні ЗСУ. Зараз у підприємця дві цілі: здешевити собівартість безпілотників і розробити дрони-камікадзе, які здатні рухатися «зграями». І завдяки цьому взяти на роботу ще більше українців, яких російське вторгнення позбавило нормального життя.

Чимало іноземців помилково вважали російську війну в Україні природним прагненням нормальної держави гарантувати свою безпеку ― насправді ж, оточене хибними висновками й особистими та суспільними комплексами, це вторгнення є проявом закостенілої імперської свідомості та багато що визначить у майбутньому росії. Про це в підсумковому проєкті The Wall Street Journal за 2022 рік пише професор міжнародних відносин Університету Джона Гопкінса Еліот Коен. Спроба захопити Україну стала кульмінацією проєкту з імперської реставрації в росії. Протягом кількох десятиліть росіян годували байками про всемогутність країни та право володіти більшою кількістю земель, аніж вона має зараз. Росіяни привчились до такого дискурсу, закриваючи очі на уповільнення економічного розвитку і ліквідацію політичних свобод. Коротка війна мала зміцнити імперський міф, а натомість показала всеохопну корупцію російської влади та параною її лідерів. Якщо раніше чимало країн були солідарними з вимогами росії, то тепер рф перетворилася на ізгоя на більшості світових майданчиків, зберігши бодай якийсь вплив хіба що в Африці та деяких країнах Азії. Прогнозоване майбутнє для росії ― перетворення на васала Китаю, якому навіть менша і слабша Туреччина може висувати умови. Можливо, низка невдач, яких вже зазнала та ще точно зазнає росія, змусять її стати на шлях реформ, пише Коен, але російське суспільство заслабке для цього. Століття авторитаризму і десятки років тоталітаризму залишили свій відбиток. Реформувати росію просто нема ким: представники так званої ліберальної опозиції або залишили країну, або сидять у тюрмах, або вбиті. Тож реалістичнішими науковець вважає для росії два варіанти майбутнього. Перший ― громадянська війна і можливий розпад країни. На користь цього сценарію свідчить поява центрів впливу серед військових і парамілітарних об’єднань. Але другий варіант імовірніший ― після перемир’я чи нищівної поразки система влади в росії збережеться. Звичайно, путін може за таємничих обставин випасти з вікна, як не раз відбувалось у подібних державах за таких умов, і тоді його місце може зайняти якийсь генерал консервативного штибу. Ця альтернатива небезпечніша, адже росія виявиться приниженою стороною, яка програла, і жадатиме помсти. Холодна війна, яка де-факто відновилася цього року, продовжиться ― хоч росія поволі слабшає, вона все одно лишається небезпечним утворенням. Утім, світ усе це вже проходив. Після Першої світової війни Вінстон Черчилль писав про росію як про самовигнанця, чиєю філософією стали ненависть і смерть. Однак об’єднаний Захід, зрештою, вистояв у тому протистоянні. Вистоїть і тепер, впевнений Коен.

Щодня без вихідних ми шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]