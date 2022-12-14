Джо Байден підписав закон про федеральний захист одностатевих шлюбів. Що він змінить

Президент США Джо Байден підписав закон про федеральний захист одностатевих та міжрасових пар.

«Сьогодні, з підписанням Закону про повагу до шлюбу, ми святкуємо наш прогрес. Є небагато речей, які є настільки ж зрозумілими і правильними, як шлюбна рівність», — зазначив Байден.

За його словами, США роблять ще один крок до рівності, свободи і справедливості «не тільки для деяких, а для всіх».

«Протягом більшої частини історії нашої країни ми відмовляли міжрасовим парам та одностатевим парам у цьому захисті. Ми не могли ставитися до них із рівною гідністю і повагою. А тепер цей закон вимагає, щоб міжрасові шлюби та одностатеві шлюби були визнані законними у кожному штаті країни», — додав Байден.

Новий закон офіційно скасовує Закон про захист шлюбу, який визначав шлюб як угоду між чоловіком і жінкою. Він зобовʼязує штати визнавати чинність шлюбів, укладених поза межами штату, включаючи одностатеві та міжрасові.